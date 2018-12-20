ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня продлит мораторий на продажу земли

Новости » Политика    20.12.2018 - 08:39
Рада сегодня продлит мораторий на продажу земли
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент также может сегодня урегулировать названия церквей

Верховная рада Украины на пленарном заседании 20 декабря продлит мораторий на продажу земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Согласно информации на сайте Рады, нардепы сегодня могут включить в повестку дня законопроект о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Также на сегодня запланировано внесение изменений в закон о свободе совести и религиозных организациях (относительно изменения подчиненности религиозных общин).

Кроме того, сегодня нардепы рассмотрят изменения в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству, вопросы топливно-энергетического комплекса и аграрной политики, а также внесут изменения в некоторые законы для обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергией.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении так называемый "языковой закон".

Отметим, комитет также убрал из "языкового закона" уголовную ответственность.

 

Рада продлила переходный период для поддержки государственных шахт Рада одобрила закон об ответственности за буллинг
Темы: Заседание Рады
Новости Украины церковьмораторийВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь