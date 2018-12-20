Рада сегодня продлит мораторий на продажу земли

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент также может сегодня урегулировать названия церквей

Верховная рада Украины на пленарном заседании 20 декабря продлит мораторий на продажу земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Согласно информации на сайте Рады, нардепы сегодня могут включить в повестку дня законопроект о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Также на сегодня запланировано внесение изменений в закон о свободе совести и религиозных организациях (относительно изменения подчиненности религиозных общин).

Кроме того, сегодня нардепы рассмотрят изменения в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству, вопросы топливно-энергетического комплекса и аграрной политики, а также внесут изменения в некоторые законы для обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергией.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении так называемый "языковой закон".

Отметим, комитет также убрал из "языкового закона" уголовную ответственность.