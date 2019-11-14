Рада сьогодні планує ухвалити держбюджет-2020

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Депутати розглянуть держбюджет у другому читанні

Верховна Рада на засіданні в четвер розгляне у другому читанні законопроект про держбюджет на 2020 рік. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначимо, сьогодні депутати мають прийняти держбюджет-2020 і , зокрема, законопроект 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Також парламентарі розглянуть у другому читанні проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операці та 0887 щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх та посилення відповідальності за такі злочини.

Нагадаємо, у середу, 13 листопада, Комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проект державного бюджету на 2020 рік.

На початку листопада в Раду внесли доопрацьований проект державного бюджету-2020.

Додамо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342 502,4 млн грн, у тому числі зовнішніх - 111 375,0 млн грн, внутрішніх - 231 127,4 гривень. Таким чином, зовнішні запозичення в 2020 році складуть 32,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 67,5 відсотка.