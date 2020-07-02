Рада сегодня не будет рассматривать отставку Смолия

Верховная Рада сегодня не будет рассматривать отставку главы Национального банка Якова Смолия. Этот вопрос еще не рассмотрел профильный комитет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она также рассказала, что сегодня в 15:00 профильный комитет по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ.

Напомним, сегодня президент зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении Якова Смолия после того, как глава Нацбанка написал заявление об отставке.

Смолий назвал причиной отставки политическое давление. В Нацбанке сказали, что такие заявления негативно повлияют на экономику страны.

"Учитывая чувствительность денежно-кредитной сферы, считаю, что заявления о политическом давлении на руководство Национального банка являются неосторожными и создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в Украине", - заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Тем временем, в Международном валютном фонде отреагировали на заявление об оставке Смолия и сказали, что Украина должна сохранить независимость банка.

А послы G7 призвали не подрывать эту институцию. Они считают, что это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в стране.

Добавим, что в комментарии изданию первый замглавы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк заявил, что из-за отставки Смолия возможно ослабление сотрудничества Украины с МВФ.

В свою очередь, в Офисе президента Украины призвали не искать политической подоплеки в решении главы Нацбанка. У Зеленского заявили, что правление банка продолжит работу на принципах независимости и профессиональности.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, кто может занять должность главы НБУ после отставки Смолия.

Отметим, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку.