Рада сьогодні не розглядатиме відставку Смолія

Верховна Рада сьогодні не буде розглядати відставку голови Національного банку Якова Смолія. Це питання ще не розглянув профільний комітет.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона також розповіла, що сьогодні о 15:00 профільний комітет з питань фінансів і податкової політики розгляне постанову про відставку голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні президент зареєстрував у парламенті проект постанови про звільнення Якова Смолія після того, як голова Нацбанку написав заяву про відставку.

Смолій назвав причиною відставки політичний тиск. У Нацбанку сказали, що такі заяви негативно вплинуть на економіку країни.

"З огляду на чутливість грошово-кредитної сфери, вважаю, що заяви про політичний тиск на керівництво Національного банку є необережними і створюють ризик зниження довіри іноземних інвесторів і українських громадян до державних інститутів в Україні", - заявив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

Тим часом, в Міжнародному валютному фонді відреагували на заяву про відставку Смолія та сказали, що Україна повинна зберегти незалежність банку.

А посли G7 закликали не підривати цю інституцію. Вони вважають, що це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в країні.

Додамо, що в коментарі виданню перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики ВР Ярослав Железняк заявив, що через відставку Смолія можливе послаблення співпраці України з МВФ.

У свою чергу, в Офісі президента України закликали не шукати політичного підґрунтя в рішенні голови Нацбанку. У Зеленського заявили, що правління банку продовжить роботу на принципах незалежності та професійності.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, хто може зайняти посаду голови НБУ після відставки Смолія.

Відзначимо, 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав у відставку.