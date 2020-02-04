Рада сделала шаг к устранению налоговой дискриминации для ФЛП

Верховная рада принять за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий законопроект №2166 "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". За него проголосовали 366 парламентариев.

Законом предусматривается возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.

Так, ранее в профильном комитете ВР отмечали, что многие ФЛП сезонно прекращали свою деятельность именно из-за существующей нормы о необходимости уплаты налога без получения дохода. Таким образом, проект должен устранить налоговую дискриминацию в отношении обязанности уплаты ЕСВ.

Напомним, в ноябре 2019 года комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрировали законопроект № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о мерах по детенизации обращения товаров и услуг" по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что закон поможет либерализовать условия отнесения физических лиц-предпринимателей к первой, второй и третьей группам упрощенной системы налогообложения.