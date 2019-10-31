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В Раду внесли закон о поднятии объемов дохода для ФЛП

Новости » Финансы     31.10.2019 - 15:15
В Раду внесли закон о поднятии объемов дохода для ФЛП
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что проект должен либерализовать условия отнесения ФЛП к первой, второй и третьей группам упрощенной системы налогообложения

В Верховной раде зарегистрировали законопроект № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о мерах по детенизации обращения товаров и услуг" по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете. Его авторы - нардепы от фракции "Слуга народа".

"Предложенный законопроект поможет либерализовать условия отнесения физических лиц-предпринимателей к первой, второй и третьей группам упрощенной системы налогообложения, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, росту конкурентоспособности и качества товаров и услуг, повысит инвестиционную привлекательность Украины", - уверяют авторы проекта.

В частности, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Предусматривается увеличить предельные объемы дохода:

  • для первой группы - с 0,3 до 1 млн гривен в год
  • для второй - с 1,5 млн до 5 млн гривен в год
  • для третьей - с 5 млн до 10 млн гривен в год

При этом предполагается нулевая ставка для первой группы плательщиков единого налога по деятельности по оказанию бытовых услуг населению.

Напомним, заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа анонсировала, что нардепы от "Слуги народа" подали законопроект, который предлагает изменить условия работы на упрощенной системе налогообложения.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что на рынке намеренно распространяется ложная информация о ликвидации физических лиц-предпринимателей в связи с внесением изменений в законодательство.

Отметим, ранее были опубликованы законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кэшбеке". Отметим, обязательность РРО не коснется ФЛП из первой группы. Документы еще не вступили в силу.

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