Рада зробила крок до зміцнення корпоративного управління у банках

Верховна рада планує зміцнити корпоративне управління у банках. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4367.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 258 нардепів.

Закон пропонує посилити відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема з приводу колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками.

Вводиться нова структура капіталу банку (включно з буферами капіталу) і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження Національного банку в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроект є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.