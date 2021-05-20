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Рада зробила крок до зміцнення корпоративного управління у банках

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Україна, Четвер 20 травня 2021 17:41
Рада зробила крок до зміцнення корпоративного управління у банках Фото: Рада схвалила закон про зміцнення корпоративного управління у банках за основу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує зміцнити корпоративне управління у банках. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4367.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 258 нардепів.

Закон пропонує посилити відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема з приводу колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками.

Вводиться нова структура капіталу банку (включно з буферами капіталу) і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження Національного банку в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроект є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей закон за основу.

Нагадаємо, в Україні хочуть поліпшити якість платіжних послуг. Фінкомітет рекомендує Верховній Раді прийняти відповідний законопроект №4364.

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