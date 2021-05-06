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Раде рекомендуют укрепить корпоративное управление в банках: что предлагает закон

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 16:54
Раде рекомендуют укрепить корпоративное управление в банках: что предлагает закон Фото: Раде рекомендуют укрепить корпоративное управление в банках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят укрепить корпоративное управление в банках. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий проект рекомендуется принять за основу.

"Рекомендовать ВР законопроект № 4367 принять за основу, предоставив поручение комитету по вопросам финансов при доработке рассмотреть рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению коррупциогенных факторов", - говорится в сообщении.

Суть закона

Документ предлагает укрепить корпоративное управление в банках, усилив ответственность совета и правления за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрено ввести новую структуру капитала банка (включительно с буферами капитала) и установить требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, Рада ранее одобрила в первом чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовые компании", который регулирует деятельность финкомпаний и ломбардов.

Как писало РБК-Украина, в Украине хотят улучшить качество платежных услуг. Финкомитет рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4364.

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