Раде рекомендуют укрепить корпоративное управление в банках: что предлагает закон
В Украине хотят укрепить корпоративное управление в банках. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4367.
Соответствующий проект рекомендуется принять за основу.
"Рекомендовать ВР законопроект № 4367 принять за основу, предоставив поручение комитету по вопросам финансов при доработке рассмотреть рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению коррупциогенных факторов", - говорится в сообщении.
Суть закона
Документ предлагает укрепить корпоративное управление в банках, усилив ответственность совета и правления за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).
Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.
Предусмотрено ввести новую структуру капитала банка (включительно с буферами капитала) и установить требования к достаточности ликвидности.
Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Напомним, Рада ранее одобрила в первом чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовые компании", который регулирует деятельность финкомпаний и ломбардов.
Как писало РБК-Украина, в Украине хотят улучшить качество платежных услуг. Финкомитет рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4364.