Рада сделала первый шаг к повышению доступности лекарств

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения". За документ проголосовали 278 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

"Проект закона разработан с целью обеспечения возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств", - заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе презентации проекта в сессионном зале.

Согласно документу, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за госсредства, предполагается утвердить постановлением правительства.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин вдвое увеличил финансирование правительственной программы "Доступные лекарства". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в пакет лекарств был включен инсулин. Для этого выделено дополнительные 3,3 млрд гривен на 2020 год.

Также сообщалось, что с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий - перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В бюджете-2020 на программу заложено более 70 млрд гривен.

