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Гончарук подвел итоги работы правительства

Новости » Политика     31.12.2019 - 12:10
Гончарук подвел итоги работы правительства
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер отметил, что правительство работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения уже сейчас

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook

Он отметил, что правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.

"Мы приняли решение, что позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе уже присоединились более 20 городов. Провели процедуру анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - отметил премьер.

Кроме того, он напомнил, что члены правительства:

  • приняли программу медгарантий, что будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и тому подобное, и предусмотрели на это 72 млрд гривен;
  • вдвое увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив к пакету инсулин - в общем это 3,3 млрд гривен в 2020 году;
  • открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся;
  • выделили отдельный бюджет на программу "Способна школа для лучших результатов";
  • предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. гривен;
  • подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.

Также Гончарук отметил, что нелегальный бизнес наносит серьезные убытки и за один день удалось закрыли более 5,3 тыс. игорных заведений по всей территории страны.

О сотрудничестве с Международным валютным фондом он отметил, что программы МВФ в Украине - это сигнал инвесторам, что здесь работает понятный и ответственное правительство, который выполняет то, что декларирует. Следовательно - это приток инвестиций, создание новых рабочих мест, роста экономики.

"И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что в 2023 году украинская энергосистема станет частью европейской энергосистемы. Он отметил, что соответствующие документы уже подписаны.

Кроме того, Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками, поскольку игровые залы "начали поднимать голову". По его словам, правительство может инициировать новые проверки после нового года.

Украинская энергосистема в 2023 году станет частью европейской, - Гончарук Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей Гончарук
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