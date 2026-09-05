Рада розширила пільги для оборони: скасовано мита та ПДВ на низку товарів

Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які розширюють податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкти №15463-1 та №15464-1 , які вже підтримали парламентарі.

Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва й експлуатації безпілотних систем.

Пільги розширили для потреб оборони

Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитися без сплати мита і ПДВ.

Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямів, яких торкаються нові пільги, - зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва.

У парламенті очікують, що такі зміни спростять та здешевлять постачання необхідної техніки й комплектуючих для українських героїв.