ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рада расширила льготы для обороны: отменены пошлины и НДС на ряд товаров

07:23 05.09.2026 Сб
2 мин
Новые правила должны облегчить обеспечение подразделений необходимыми средствами
aimg Филипп Бойко
Рада расширила льготы для обороны: отменены пошлины и НДС на ряд товаров Фото: бойцы ВСУ на квадроцикле (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Верховная Рада приняла два законопроекта, расширяющих налоговые и таможенные льготы для нужд Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются импорта отдельных видов техники, оборудования и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №15463-1 и №15464-1, которые уже поддержали парламентарии.

Одно из решений предусматривает отмену ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость для квадроциклов. Также льготы распространяются на ряд комплектующих и оборудования, необходимых для производства и эксплуатации беспилотных систем.

Льготы расширили для нужд обороны

Таким образом парламент расширил перечень импортируемой техники и компонентов, которые могут ввозиться без уплаты пошлины и НДС.

Решение касается не только беспилотных систем, но и другого оборудования, используемого оборонными подразделениями. Среди направлений, которые касаются новых льгот, - средства радиоэлектронной борьбы и компоненты для оборонного производства.

В парламенте ожидают, что такие изменения упростят и удешевят поставку необходимой техники и комплектующих для украинских героев.

Что еще известно о НДС

В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФЛП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.

Также мы писали, что Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДС Miltech Вооруженные силы Украины
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность