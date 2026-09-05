Рада расширила льготы для обороны: отменены пошлины и НДС на ряд товаров

Верховная Рада приняла два законопроекта, расширяющих налоговые и таможенные льготы для нужд Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются импорта отдельных видов техники, оборудования и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №15463-1 и №15464-1 , которые уже поддержали парламентарии.

Одно из решений предусматривает отмену ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость для квадроциклов. Также льготы распространяются на ряд комплектующих и оборудования, необходимых для производства и эксплуатации беспилотных систем.

Льготы расширили для нужд обороны

Таким образом парламент расширил перечень импортируемой техники и компонентов, которые могут ввозиться без уплаты пошлины и НДС.

Решение касается не только беспилотных систем, но и другого оборудования, используемого оборонными подразделениями. Среди направлений, которые касаются новых льгот, - средства радиоэлектронной борьбы и компоненты для оборонного производства.

В парламенте ожидают, что такие изменения упростят и удешевят поставку необходимой техники и комплектующих для украинских героев.