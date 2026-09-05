Рада расширила льготы для обороны: отменены пошлины и НДС на ряд товаров
Верховная Рада приняла два законопроекта, расширяющих налоговые и таможенные льготы для нужд Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются импорта отдельных видов техники, оборудования и комплектующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №15463-1 и №15464-1, которые уже поддержали парламентарии.
Одно из решений предусматривает отмену ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость для квадроциклов. Также льготы распространяются на ряд комплектующих и оборудования, необходимых для производства и эксплуатации беспилотных систем.
Льготы расширили для нужд обороны
Таким образом парламент расширил перечень импортируемой техники и компонентов, которые могут ввозиться без уплаты пошлины и НДС.
Решение касается не только беспилотных систем, но и другого оборудования, используемого оборонными подразделениями. Среди направлений, которые касаются новых льгот, - средства радиоэлектронной борьбы и компоненты для оборонного производства.
В парламенте ожидают, что такие изменения упростят и удешевят поставку необходимой техники и комплектующих для украинских героев.
Что еще известно о НДС
В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФЛП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.
Также мы писали, что Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.