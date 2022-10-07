Рада розпочала розгляд держбюджету на 2023 рік

За його словами, правки депутатів до бюджету прийняті "за основу", за - 269 голосів.

Далі планується розгляд 1270 правок депутатів.

"Після нього відбудеться голосування правок депутатів "в цілому", що буде означати прийняття Бюджету 2023 у першому читанні", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у вересні подав до Ради проект державного бюджету України на 2023 рік. Документ передбачає збільшення видатків на оборону. На охорону здоров'я та соціальний захист витрати зменшаться.

Витрати на оборону зростуть на 37,5% до 870,0 млрд гривень. Видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу знизяться на 1% до 287,7 млрд гривень.

Водночас витрати на охорону здоров'я скоротяться на 10,3% до 173,7 млрд гривень, на духовний і фізичний розвиток - на 49,7% до 10,6 млрд гривень, на освіту - на 10,3% - до 64,6 млрд гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 6,3% до 409,0 млрд гривень.