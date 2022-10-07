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Рада начала рассмотрение госбюджета на 2023 год

Фото: бюджет-2023 начали рассматривать в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приступила к рассмотрению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении. Депутаты рассмотрят 1270 поправок к документу, после чего примут законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, правки депутатов в бюджет приняты "за основу", за - 269 голосов.

Далее планируется рассмотрение 1270 поправок депутатов.

"После него состоится голосование поправок депутатов "в целом", что будет означать принятие Бюджета 2023 года в первом чтении", - написал он.

Напомним, Кабинет министров в сентябре подал в Раду проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Документ предусматривает увеличение расходов на оборону. На здравоохранение и социальную защиту расходы уменьшатся.

Расходы на оборону возрастут на 37,5% до 870,0 млрд гривен. Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власти снизятся на 1% до 287,7 млрд гривен.

В то же время расходы на здравоохранение сократятся на 10,3% до 173,7 млрд гривен, на духовное и физическое развитие - на 49,7% до 10,6 млрд гривен, на образование - на 10,3% до 64,6 млрд гривен, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 6,3% до 409,0 млрд гривен.

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