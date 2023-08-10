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Рада розірвала ще дві угоди з Росією: подробиці

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 17:53
Рада розірвала ще дві угоди з Росією: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна сьогодні, 10 серпня, розірвала дві угоди з Росією. Вони стосувалися захисту інвестицій і співпраці у сфері карантину рослин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.

Угода щодо інвестицій

Зазначається, що метою цього закону є виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні для припинення угоди між урядами України та Росії.

Її підписали в Москві 1998 року і вона стосувалася заохочення взаємного захисту інвестицій.

Угода про карантин рослин

Також було розірвано угоду між урядами України та Росії про співробітництво в галузі карантину рослин. Її підписали 2011 року в Москві.

В Україні її окремо ратифікували 2012 року. Така угода визначає важливість співробітництва у запобіганні ввезенню та поширенню карантинних шкідливих організмів. Також вона забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.

Скасування угод

З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:

  • про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
  • про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;
  • про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;
  • про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;
  • про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;
  • про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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