Рада разорвала еще два соглашения с Россией: подробности

Украина сегодня, 10 августа, разорвала два соглашения с Россией. Они касались защиты инвестиций и сотрудничества в сфере карантина растений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины .

Соглашение по инвестициям

Отмечается, что целью этого закона является выполнение внутригосударственных процедур, которые необходимы для прекращения соглашения между правительствами Украины и России.

Его подписали в Москве в 1998 году и оно касалось поощрения взаимной защиты инвестиций.

Соглашение о карантине растений

Также было расторгнуто соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области карантина растений. Его подписали в 2011 году в Москве.

В Украине его отдельно ратифицировали в 2012 году. Такое соглашение определяет важность сотрудничества в предотвращении ввоза и распространения карантинных вредных организмов. Также оно обеспечивает координацию государственных фитосанитарных мероприятий.

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над отменой договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений: