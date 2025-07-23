Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП наступного тижня, - нардеп

За словами Железняка, наступного тижня Раду зберуть, щоб скасувати резонансні норми про урізання повноважень НАБУ і САП.

Він розповів про плани зареєструвати законопроєкт, щоб скасувати скандальні норми. Для цього зібрано вже 45 підписів.

Зі свого боку Гончаренко підтвердив, що Рада збереться наступного тижня. Планується, що парламентарії розглядатимуть законопроект президента України Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

За інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, поки визначеності з датою розгляду цього проекту немає.