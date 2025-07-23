Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП на следующей неделе, - нардеп

Верховная Рада срочно соберется на следующей неделе, чтобы рассмотреть законопроект о независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram, нардепа Алексея Гончаренко в Telegram и информацию источников.
По словам Железняка, на следующей неделе Раду соберут, чтобы отменить резонансные нормы об урезании полномочий НАБУ и САП.
Он рассказал о планах законопроект, чтобы отменить скандальные нормы. Для этого собрано уже 45 подписей.
В свою очередь Гончаренко подтвердил, что Рада соберется на следующей неделе. Планируется, что парламентарии будут рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП.
По информации источников РБК-Украина в парламенте, пока определенности с датой рассмотрения данного проекта нету.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Раду внесут президентский законопроект, который усилит независимость антикоррупционных органов.
Это произошло на следующий день после того, как независимость НАБУ и САП урезали скандальным законом.
В Евросоюзе, реагируя на нововведения, подчеркнули, что вступление Украины в блок зависит от независимости антикоррупционных органов.
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