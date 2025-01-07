Рада розгляне законопроект про направлення ЗСУ до інших держав

На сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект №12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекту.
Автори законопроекту заявляють, що виникло питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану. Зазначається, що перебування українських військових сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту України.
Законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про Збройні Сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", якими передбачено, що у період дії воєнного стану:
Також варто зауважити, що у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.
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