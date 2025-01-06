У Генштабі підбили підсумки п'ятимісячної операції ЗСУ у Курській області

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.

Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

"Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до рф майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність", - нагадали у Генштабі.

Українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Операція у Курській області

Операція мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій. Ураження військових об’єктів у прикордонних регіонах Росії також підсилює тиск на Кремль, демонструючи вразливість його тилових позицій та нездатність захистити власну інфраструктуру.