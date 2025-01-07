Рада розгляне законопроект про направлення ЗСУ до інших держав

На сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект №12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекту.

Автори законопроекту заявляють, що виникло питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану. Зазначається, що перебування українських військових сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту України.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про Збройні Сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", якими передбачено, що у період дії воєнного стану:

підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН;

рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення;

разом із законопроектом президентом України подається інформація про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Також варто зауважити, що у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.

Операція у Курській області

Нагадаємо, вже п'ять місяців триває операція ЗСУ у Курській області.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні.