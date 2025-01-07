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Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ в другие государства

Вторник 07 января 2025 16:48
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Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ в другие государства Иллюстративное фото: Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ в другие государства (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.

Авторы законопроекта заявляют, что возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения. Отмечается, что пребывание украинских военных будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "О Вооруженных Силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства", которыми предусмотрено, что в период действия военного положения:

  • подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно статье 51 Устава ООН;
  • решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает президент Украины, но это не касается случаев применения подразделений ВСУ на территории государства-агрессора для отражения такой агрессии, с одновременным представлением в Верховную Раду Украины законопроекта об одобрении такого решения;
  • вместе с законопроектом президентом Украины подается информация о задачах, общей численности указанных подразделений, тип и состав их вооружения, военной техники, подчиненность, сроки пребывания и порядок их возможного продления, порядок замены личного состава подразделения и порядок их содержания.

Также стоит заметить, что в период действия военного положения, положения этого Закона будут применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу настоящего Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории.

Операция в Курской области

Напомним, уже пять месяцев продолжается операция ВСУ в Курской области.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня.

Также в Генштабе вчера рассказали, какие успехи ВСУ имели в Курской области за это время.

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