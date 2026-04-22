Рада не розглядає відставку Клименка після теракту в Києві, - Арахамія

Реакція на ініціативу про відставку глави МВС

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Ініціаторами виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик і Микола Галушко. Документ з'явився на тлі обговорень ситуації, пов'язаної з трагічним інцидентом у Києві.

Арахамія про політизацію трагедії

Давид Арахамія у своєму повідомленні наголосив, що окремі депутати намагаються використати подію в політичних цілях. За його словами, такі дії не мають під собою підстав.

Він зазначив, що реакція правоохоронної системи була оперативною, а всі необхідні рішення вже ухвалено.

Дії правоохоронних органів

За словами Арахамії, керівництво патрульної поліції подало у відставку, а причетні особи вже притягнуті до відповідальності.

Він підкреслив, що ніхто не уникає відповідальності, а ситуація отримала належну правову оцінку.

Також, за його словами, Міністерство внутрішніх справ швидко відреагувало на подію, провело внутрішні перевірки та запустило відповідні процедури.

"На даний момент питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається", - резюмував Арахамія.