Рада рекомендует Кабмину предусмотреть 6 млрд гривен на доплаты педагогам до конца 2020

Верховная рада рекомендует Кабинету министров предусмотреть дополнительные выплаты в размере 6033 560,00 тыс. гривен к зарплате педагогическим и научно-педагогическим учебным заведениям государственной и коммунальной форм собственности за дополнительное учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения. Речь идет о периоде до конца 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующий проект постановления №4057 поддержали 274 парламентария.

"Обратиться к Кабинету министров о проведении перераспределения расходов Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 с целью создания условий для безопасного образовательного процесса и качественного образования в условиях карантина", - указано в постановлении.

Рада также рекомендует предусмотреть при перераспределении 1,09 млрд грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений и учащихся.

"Для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантинных мероприятий предусмотреть 3 375 390,00 тыс. грн", - отмечается в постановлении.

Напомним, в Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 25 общеобразовательных школ, в них обучается 11 140 школьников.

Как писало РБК-Украина, в Украине на дистанционном обучении находится 501 школьный класс.