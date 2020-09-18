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Рада рекомендує КМУ передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020

Автор: Юлія Струк

Верховна рада рекомендує Кабінету міністрів передбачити додаткові виплати у розмірі 6 033 560,00 тис. гривень до зарплати педагогічним та науково-педагогічним закладам освіти державної та комунальної форм власності за додаткове навчальне навантаження в умовах дистанційного та змішаного навчання. Йдеться про період до кінця 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідний проект постанови №4057 підтримали 274 парламентарі.

"Звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з метою створення умов для безпечного освітнього процесу і якісної освіти в умовах карантину", - вказано у постанові.

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Рада також рекомендує передбачити при перерозподілі 1,09 млрд грн для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для працівників закладів освіти та учнів.

"Для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів передбачити 3 375 390,00 тис. грн", - зазначається у постанові.

Нагадаємо, в Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 25 загальноосвітніх шкіл, у них навчається 11 140 школярів.

Як писало РБК-Україна, в Україні на дистанційному навчанні перебуває 501 шкільний клас.

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