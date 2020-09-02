ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада разрешила ВСК привлекать к своей работе правоохранителей

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила Временным следственным комиссиям привлекать к своей работе правоохранителей. Нардепы поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №3681.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержал 281 парламентарий.

Закон предусматривает, что работа ВСК и временной специальной комиссии могут обеспечивать специалисты из числа сотрудников правоохранительных органов, Аппарата ВР, работники органов государственной власти, других государственных органов, привлеченных или командированных для обеспечения работы следственной комиссии или специальной комиссии.

Самые читаемые новости

В документе прописано, что с привлеченными специалистами (в количестве не более 3 человек) заключаются гражданско-правовые договоры.

Оплата работы, выполненной по гражданско-правовым договорам, должна проводиться исключительно за счет и в пределах средств, предусмотренных сметой Рады на законотворческую деятельность.

В Заключительных положениях к закону предусмотрено, что ВСК и временные специальные комиссии, образованные до вступления в силу данного закона, могут подать предложения о привлечении специалистов в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу документа.

Напомним, в начале июня Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов; за ее создание проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в ВР хотели проверить работу руководства Национального банка Украины и предлагали создать соответствующую ВСК.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаВСК