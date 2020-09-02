Рада дозволила ТСК залучати до своєї роботи правоохоронців

Верховна рада дозволила Тимчасовим слідчим комісіям залучати до своєї роботи правоохоронців. Нардепи підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №3681.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримав 281 парламентар.

Закон передбачає, що роботу ТСК і тимчасової спеціальної комісії можуть забезпечувати фахівці з-поміж співробітників правоохоронних органів, Апарату ВР.

Також можуть залучати працівників органів державної влади, інших державних органів.

З залученими фахівцями (в кількості не більше 3 осіб) укладатимуть цивільно-правові договори.

Оплату такої роботи повинні проводити виключно коштом і в межах коштів, передбачених кошторисом Ради на законотворчу діяльність.

У Прикінцевих положеннях до закону передбачено, що ТСК і тимчасові спеціальні комісії, утворені до набрання чинності цим законом, можуть подати пропозиції про залучення фахівців. Вони зможуть це зробити протягом п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності документом.

Нагадаємо, на початку червня Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів; за її створення проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, у ВР хотіли перевірити роботу керівництва Національного банку України та пропонували створити відповідну ТСК.