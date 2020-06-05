В Раде создали еще одну ВСК: чем она займется

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия должна реагировать на обращения и жалобы бизнеса

Верховная рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов. За создание проголосовали 319 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, новая ВСК должна реагировать на обращения и жалобы бизнеса. Комиссия должна решать их проблемы на институциональном уровне, а также инициировать изменения в законы и подзаконные акты.

В состав Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов вошли двое председателей комитетов и шесть заместителей. Комиссия будет действовать в течение одного года

Задачи ВСК:

подготовка и предоставление на рассмотрение в ВР законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности;

определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по поводу условий для инвесторов;

защита прав инвесторов (бизнеса);

парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при правительстве.

Как писало РБК-Украина, Кабмин представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, которая, в частности, направлена ​​на поддержку бизнеса.

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Автор: Юлия Струк