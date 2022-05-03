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Рада разрешила теробороне выполнять задания в районе боевых действий

Фото: территориальная оборона сможет выполнять задания в районе военных действий (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины во вторник, 3 мая, приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии “Голос” Ярослава Железняка в Telegram.

За принятие законопроекта про расширение возможностей ТРО для выполнения задач в районах боевых действий проголосовали 338 депутатов.

Стоит отметить, что ранее бойцы теробороны выполняли задачи в пределах территории соответствующего территориального общества.

Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и оккупированные территории.

Напомним, что ранее Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Порядок существенно расширен.

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