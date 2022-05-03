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Рада дозволила теробороні виконувати завдання у районі бойових дій

Фото: Територіальна оборона зможе виконувати завдання у районі військових дій (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України у вівторок, 3 травня, ухвалила законопроект, що розширює повноваження територіальної оборони. Таким чином бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де проходять бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка у Telegram.

За ухвалення законопроекту про розширення можливостей ТРО для виконання завдань у районах бойових дій проголосували 338 депутатів.

Варто зазначити, що раніше бійці тероборони виконували завдання в межах території відповідного територіального товариства.

Відповідно до законопроекту виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включаючи райони ведення військових (бойових) дій, у тому числі і окуповані території.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Порядок значно розширено.

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