Литва намерена запретить транзит из России через страну в Калининград

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство ведет консультации по прекращению свободного транзита из России через страну в Калининград. При этом она добавила, что в одностороннем порядке такое решение Вильнюс принять не может.

"Упрощенный транзит - это не просто наше решение, это трехстороннее соглашение: не только в Литве, где у страны может быть очень сильное или менее сильное мнение, это обязательство ЕС. И все же мы не можем игнорировать взгляды Евросоюза как цивилизованного сообщества на то, как решать этот вопрос. Но я не могу сказать, что консультаций на эту тему нет", - заявила она.

Премьер добавила, что Россия не выполняет международные обязательства, однако вводить сразу все ограничения неуместно.

"Слышатся призывы - поступайте так, реагируйте иначе. Если бы мы еще 25 февраля отреагировали всем тем, что мы делаем сейчас, неизвестно, что бы мы делали сейчас, если бы не осталось никаких дополнительных шагов, если бы у нас не было того, что мы можем выложить на стол, чтобы поднять для Кремля цену этой войны", - заявила Шимоните.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, - это игра с огнем.

"Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", - заявил чиновник.