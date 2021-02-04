Рада разрешила реконструкцию дорог без спецразрешений

Фото: ремонт дороги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине разрешили реконструировать дороги без получения разрешения на строительные работы. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №2680 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 267 нардепов.

Закон упрощает процедуру получения права на выполнение строительных работ по реконструкции или капитального ремонта автодорог, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Также с 1 мая 2021 года предусмотрено создание градостроительных условий и ограничений в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Отметим, парламентарии также дискутировали по поводу полномочий главных архитекторов города, района осуществлять согласование градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

Ко второму чтению на профильном комитете такие полномочия убрали из документа из-за ее противоречия с положениями действующих законов, которыми регламентировано отсутствие каких-либо согласований проектной документации на строительство объектов органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Однако при рассмотрении в сессионном зале 227 нардепов проголосовали за правку, которая закрепила в законе такие полномочия главных архитекторов городов.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал ВР одобрить законопроект №2680 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в мае Рада поддержала этот закон за основу.

В начале февраля 2020 года Кабинет министров на заседании отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале работ по капитальному строительству автодорог общего пользования.