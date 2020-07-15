Рада не разрешила нардепам брать себе помощников без образования

Верховная рада не разрешила брать народным депутатам помощников-консультантов без образования. Соответствующий законопроект №3644 не одобрили парламентарии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За принятие закона за основу проголосовали лишь 224 нардепа. Его направление на повторное первое чтение поддержали 280 парламентариев.

Сейчас закон определяет, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

Данный же документ требование к образованию помощника нардепа исключает.

Также закон предлагает, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил закон, который разрешил помощникам нардепов совместительство.

Как писало РБК-Украина, в конце октября закон о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу.