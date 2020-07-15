Рада не дозволила нардепам брати собі помічників без освіти

Верховна рада не дозволила брати народним депутатам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроект №3644 не схвалили парламентарії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За прийняття закону за основу проголосували лише 224 нардепа. Його направлення на повторне перше читання підтримали 280 парламентаріїв.

Зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Даний же документ вимогу до освіти помічника нардепа виключає.

Також закон пропонує, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, нардеп розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками дні щорічної основної та додаткової відпусток. Йдеться і про дні відпустки, які помічник не використовував торік.

Нагадаємо, в кінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, який дозволив помічникам нардепів сумісництво.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набрав чинності.