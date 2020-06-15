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Нардепам предлагают разрешить брать себе помощников без образования

Новости » Политика     15.06.2020 - 10:53
Нардепам предлагают разрешить брать себе помощников без образования
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

Верховной раде предлагают разрешить брать нардепам помощников-консультантов без образования. Соответствующий законопроект №3644 внесли в Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так сейчас закон определяет, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

Этот же законопроект требование к образованию помощника нардепа исключает.

Также проект предлагает, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил закон, который разрешил помощникам нардепов совместительство.

Как писало РБК-Украина, в конце октября закон о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Раданардеппомощник
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