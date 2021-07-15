ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 12:52
Рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля Фото: закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля может подписать спикер Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля. Соответствующий законопроект №3743 теперь сможет передать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Нардепы не поддержали проекты постановлений №№3743-П - 3743-П1 об отмене результатов голосования за закон.

Этот документ устанавливает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Напомним, Рада приняла этот закон во втором чтении в конце июня.

Как писало РБК-Украина, за основу этот закон парламент поддержал в середине сентября прошлого года.

Отметим, в августе 2020 президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Читайте РБК-Украина в Google News
штраф фуры Верховная рада
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева