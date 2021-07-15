Рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля
Верховная рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля. Соответствующий законопроект №3743 теперь сможет передать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Нардепы не поддержали проекты постановлений №№3743-П - 3743-П1 об отмене результатов голосования за закон.
Этот документ устанавливает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.
Напомним, Рада приняла этот закон во втором чтении в конце июня.
Как писало РБК-Украина, за основу этот закон парламент поддержал в середине сентября прошлого года.
Отметим, в августе 2020 президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.