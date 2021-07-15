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Рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

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Україна, Четвер 15 липня 2021 12:52
Рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю Фото: закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля может подписать спикер Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю. Відповідний законопроект №3743 тепер зможе передати спікер ВР Дмитро Разумков та передати його на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Нардепи не підтримали проекти постанов №№3743-П - 3743-П1 про скасування результатів голосування за закон.

Цей документ встановлює штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон у другому читанні наприкінці червня.

Як писало РБК-Україна, за основу цей закон парламент підтримав у середині вересня минулого року.

Зазначимо, в серпні 2020 року президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.

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