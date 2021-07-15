Рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю
Верховна рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю. Відповідний законопроект №3743 тепер зможе передати спікер ВР Дмитро Разумков та передати його на підпис президенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Нардепи не підтримали проекти постанов №№3743-П - 3743-П1 про скасування результатів голосування за закон.
Цей документ встановлює штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.
Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон у другому читанні наприкінці червня.
Як писало РБК-Україна, за основу цей закон парламент підтримав у середині вересня минулого року.
Зазначимо, в серпні 2020 року президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.