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Рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи ФОП

Україна, Вівторок 21 липня 2020 16:38
Рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи ФОП
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Тепер цей закон може підписати Разумков, а потім і Зеленський

Верховна рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Парламентарії відхилили відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №№2524-П "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закону проект закону України" Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців". За нього проголосували лише 49 нардепів.

Відзначимо, що раніше перший заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк заявляв, що проект №2524 взяли без ряду важливих норм. Зокрема, залишилася обов'язок вести паперову книгу обліку.

Нагадаємо, парламентарії остаточно ухвалили закон 14 липня.

Так, за основу цей проект Рада підтримала в першому читанні в кінці грудня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП, цей закон ВР схвалила 13 травня.

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