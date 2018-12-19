Рада розблокувала підписання закону про трирічне бюджетне планування

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Скасування рішення про ухвалення закону підтримали лише 49 нардепів

Український парламент розблокував підписання законопроекту №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". Постанову про скасування рішення Ради підтримали всього 49 нардепів при 226 мінімально необхідних, передає кореспондент РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні на голосування поставили постанову про скасування рішення Ради про прийняття в цілому закону про трирічне бюджетне планування, однак вона не набрала достатньої кількості голосів. Таким чином, документ тепер можуть підписати голова парламенту та президент.

Нагадаємо, Рада схвалила введення трирічного бюджетного планування 6 грудня. Документ створює правову основу для запровадження середньострокового бюджетного планування.

У Міністерстві фінансів зазначили, що тепер всі міністерства і державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.

"Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатися, і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.