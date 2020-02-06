Рада разблокировала подписание закона об общем среднем образовании

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №0901 "О полном общем среднем образовании", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы провалили проект постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта ЗУ "О полном общем среднем образовании". За него проголосовали лишь 58 парламентариев.

Теперь проект закона могут подписать глава парламента Дмитрий Разумков и соответственно президент Владимир Зеленский.

Напомним, 16 января ВР приняла во втором чтении законопроект №0901 "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев. Так, необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия ЗУ "Об образовании" в 2017 году.

Как писало РБК-Украина, 17 января парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №2672 "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине", за документ проголосовал 351 парламентарий.