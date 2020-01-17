Рада одобрила комплекс мер по улучшению положения детей в Украине

За соответствующий проект постановления проголосовал 351 нардеп
Парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №2672 "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовал 351 парламентарий.
Постановлением утверждается комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения украинских детей и совершенствование деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.
Предусматривается поручить Кабинету министров:
Рада также рекомендует Верховному суду Украины проанализировать судебную практику по рассмотрению судами гражданских дел по лишению родительских прав и восстановлении в родительских правах, отнятию детей без лишения родительских прав, соблюдения судами первой инстанции срока рассмотрения дел этой категории, внести предложения и принять меры по улучшению защиты прав ребенка при рассмотрении судами таких дел.
Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов.
Как писало РБК-Украина, Рада планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.