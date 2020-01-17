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Рада одобрила комплекс мер по улучшению положения детей в Украине

Новости » Политика     17.01.2020 - 15:35
Рада одобрила комплекс мер по улучшению положения детей в Украине
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За соответствующий проект постановления проголосовал 351 нардеп

Парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №2672 "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 351 парламентарий.

Постановлением утверждается комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения украинских детей и совершенствование деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.

Предусматривается поручить Кабинету министров:

  • разработать и представить на рассмотрение ВР ряд законодательных изменений, направленных на усиление социальной защиты и на обеспечение реализации прав детей;
  • поручить центральным органам исполнительной власти (Министерству социальной политики, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству юстиции), местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления принять меры в пределах компетенции органа, по совершенствованию их деятельности в сфере обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.

Рада также рекомендует Верховному суду Украины проанализировать судебную практику по рассмотрению судами гражданских дел по лишению родительских прав и восстановлении в родительских правах, отнятию детей без лишения родительских прав, соблюдения судами первой инстанции срока рассмотрения дел этой категории, внести предложения и принять меры по улучшению защиты прав ребенка при рассмотрении судами таких дел.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Рада планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.

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