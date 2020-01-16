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Рада приняла закон о полном среднем образовании

Новости » Политика     16.01.2020 - 11:00
Рада приняла закон о полном среднем образовании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901 "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:

  1. доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанность органов власти обеспечивать соответствующую доступность;
  2. обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;
  3. языки образования в учреждениях общего среднего образования сертификации педагогических работников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения заведений;
  4. основ осуществления институционального аудита;
  5. самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского;
  6. прав и обязанностей участников образовательного процесса;
  7. разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и др.

Законом предусмотрено, что полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:

начальное образование - первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;

базовое среднее образование - второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования;

профильное среднее образование - третий уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом профильной среднего образования.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" со своими предложениями.

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