Рада разблокировала подписание закона о назначении окладов работникам ГБР

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее нардепы провалили проект постановления №2572-П, которым предлагалось отменить закон

Парламент разблокировал подписание законопроекта №2572 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти" по поводу определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы провалили проект постановления №2572-П, которым предлагалось отменить закон. До рассмотрения этого постановления подписание закона было заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Так, согласно закону, с начала 2020 года порядок и размер должностных окладов и иного обеспечения госслужащих определяет Кабмин, кроме аппарата ВР, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.

Напомним, 20 декабря парламент одобрил за основу и в целом законопроект №2572, за документ проголосовали 277 нардепов.

Как писало РБК-Украина, нардепы также приняли во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. Закон уже вступил в силу.

Добавим также, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований. При этом глава государства уволил Романа Трубу с должности главы ГБР.