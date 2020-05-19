Рада разблокировала подписание закона о банках

Верховная рада отклонила два проекта постановлений, которые блокировали подписание антиколомойского закона о банках. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали два проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Авторы документов - внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Напомним, в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках.

Как писало РБК-Украина, 13 мая парламент окончательно одобрил закон о банковских услугах.

При этом источники РБК-Украина сообщили, что нардепы могут разблокировать подписание законопроекта о банках в следующий вторник, 19 мая.