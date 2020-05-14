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Законность принятия закона о банках обжаловали в суде

Новости » Политика     14.05.2020 - 13:50
Законность принятия закона о банках обжаловали в суде
Фото: Окружной админсуд Киева (oask.gov.ua)

ОАСК решает вопрос об открытии дела

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Сообщается, что иск подал народный депутат Антон Поляков в отношении спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - говорится в сообщении.

Также Поляков требует признать противоправными действия Гетманцева во время заседания финансового комитета 30 марта в части включения, рассмотрения и принятия банковского законопроекта.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 13 мая парламент окончательно поддержал закон о банковских услугах. После этого внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что подал проект постановления об отмене данного закона. До его рассмотрения в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Владимира Зеленского.

При этом источники РБК-Украина сообщили, что Верховная рада Украины может разблокировать подписание законопроекта о банках в следующий вторник, 19 мая.

Автор: Игорь Литвиненко

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