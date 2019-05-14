Рада разблокировала подписание "языкового закона"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Теперь закон может подписать Парубий и Порошенко

Верховная рада Украины разблокировала подписание "языкового закона" - законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы рассмотрели и отклонили проекты постановлений об отмене голосования за "языковой закон".

Таким образом, теперь документ может подписать глава парламента Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

Напомним, Рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон", его поддержали 278 нардепов.

Подчеркнем, текст окончательного варианта "языкового закона", который в ходе заседания профильного комитета сводили парламентарии из-за того, что многие поправки были провалены, на данный момент отсутствует на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что конечный проголосованный вариант "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет глава ВР Андрей Парубий.

Добавим также, Княжицкий заверил, что административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Он также подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.