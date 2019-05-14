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Рада розблокувала підписання "мовного закону"

Новини » Політика    14.05.2019 - 13:18
Рада розблокувала підписання "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер закон може підписати Парубій і Порошенко

Верховна рада України розблокувала підписання "мовного закону" - законопроекту №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи розглянули і відхилили проекти постанов про скасування голосування за "мовний закон".

Таким чином, тепер документ може підписати голова парламенту Андрій Парубій і президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, Рада 25 квітня ухвалила в другому читанні "мовний закон", його підтримали 278 нардепів.

Підкреслимо, текст остаточного варіанту "мовного закону", який у ході засідання профільного комітету зводили парламентарі через те, що багато поправок були провалені, на даний момент відсутній на сайті Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що кінцевий проголосований варіант "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише глава ВР Андрій Парубій.

Додамо також, Княжицький запевнив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він також підкреслив, що закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

 

"Мовний закон": відповідальність за порушення відстрочили на 3 роки Рада прийняла "мовний закон"
Теми: Засідання Ради
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