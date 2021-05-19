Рада розблокувала підписання одного із законів для завершення земельної реформи

Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Всього в ВР внесли 12 постанов про скасування результатів голосування за відповідний закон (№№2194-П - 2194-П11). Народні депутати не підтримали жодну з них.

Таким чином законопроект №2194 зможе підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ВРУ визначитися шляхом голосування з приводу прийняття або відхилення зазначених проектів постанов.

Як писало РБК-Україна, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні.

Відзначимо, прийняття документа в залі супроводжувалося криками "Ганьба". Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Так, на початку грудня 2020 року парламент відправив цей закон на повторне друге читання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада минулого року ВР прийняла цей закон за основу.