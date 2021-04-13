Рада разблокировала аукционы по продаже объектов большой приватизации
Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №4543, которым возобновлялись аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ранее в парламент внесли постановление об отмене голосования за документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Нардепы не поддержали проект постановления №4543-П. За него проголосовали лишь 49 при 226 минимально необходимых.
Таким образом, документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, в конце марта Рада в ходе внеочередного заседания отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Авторы закона подчеркивали, что бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией. Поэтому с целью наполнения государственного бюджета необходимо возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации.
Как писало РБК-Украина, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.
Кроме того, Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.