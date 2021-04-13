Рада разблокировала аукционы по продаже объектов большой приватизации

Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №4543, которым возобновлялись аукционы по продаже объектов большой приватизации . Ранее в парламент внесли постановление об отмене голосования за документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Таким образом, документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.

Нардепы не поддержали проект постановления №4543-П. За него проголосовали лишь 49 при 226 минимально необходимых.

Напомним, в конце марта Рада в ходе внеочередного заседания отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Авторы закона подчеркивали, что бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией. Поэтому с целью наполнения государственного бюджета необходимо возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Кроме того, Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.