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Рада разблокировала аукционы по продаже объектов большой приватизации

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 19:21
Рада разблокировала аукционы по продаже объектов большой приватизации Фото: ВР разблокировала аукционы для продажи объектов большой приватизации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №4543, которым возобновлялись аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ранее в парламент внесли постановление об отмене голосования за документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Нардепы не поддержали проект постановления №4543-П. За него проголосовали лишь 49 при 226 минимально необходимых.

Таким образом, документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в конце марта Рада в ходе внеочередного заседания отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Авторы закона подчеркивали, что бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией. Поэтому с целью наполнения государственного бюджета необходимо возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Кроме того, Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

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