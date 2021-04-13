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Рада розблокувала аукціони з продажу об'єктів великої приватизації

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 19:21
Рада розблокувала аукціони з продажу об'єктів великої приватизації Фото: ВР розблокувала аукціони для продажу об'єктів великої приватизації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №4543, яким поновлювалися аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше в парламент внесли постанову про скасування голосування за документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Нардепи не підтримали проект постанови №4543-П. За нього проголосували лише 49 при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, документ може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в кінці березня Рада в ході позачергового засідання скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Автори закону підкреслювали, що бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією. Тому з метою наповнення державного бюджету необхідно відновити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Крім того, Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада прийняла за основу.

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